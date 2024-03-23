В Эрмитаже введён особый режим безопасности после теракта в "Крокусе"
На Дворцовой площади. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков
Особый режим безопасности ввели в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого погибло почти 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба музея.
"В связи с терактом в московском "Крокус сити холле" в Эрмитаже введён особый режим безопасности в качестве альтернативы полному закрытию музея. Посетители с рюкзаками и другими объёмными вещами не допускаются в Эрмитаж, — говорится в телеграм-канале музея.
При этом камеры хранения временно недоступны.
Накануне вечером группа боевиков ворвалась в здание Crocus City Hall, где было запланировано выступление группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, убивали всех, кто попадался им на глаза, а также решили поджечь и сам зрительный зал, облив сиденья бензином. СКР сообщает, что при теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых. 11 причастных к атаке были задержаны, среди них четверо боевиков, которые расправлялись с людьми, а после зверства пытались скрыться на Украине. Преступников поймали у границы. Сейчас террористов допрашивают в столичном отделении СК. 24 марта объявили днём общероссийского траура.