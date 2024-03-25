Косачёв: Угроза Европе и всему миру исходит от НАТО, а не от России

Угроза Европе и всему миру исходит не от России, а от НАТО. Об этом заявил на общей дискуссии 148-й ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Он напомнил западникам, выступавшим до него и вещающим о российской агрессии на Украине, о 25-летии начала натовских бомбардировок Югославии, о безответственном приглашении в альянс Грузии и Украины, о Минских соглашениях, которые никому, кроме России, оказались не нужны. По словам сенатора, страны Запада 17 лет после конференции в Мюнхене уходили от диалога и игнорировали интересы РФ в сфере безопасности.

"Если бы Запад услышал [президента РФ] Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, многих последующих событий удалось бы избежать. Но НАТО не только сохранилось как военный альянс, но стало расширяться и выходить за пределы собственных границ, представляя всё большую угрозу европейской безопасности", — процитировал Косачёв своё выступление в телеграм-канале.

По его мнению, западным странам пора "прекратить апеллировать к "порядку, основанному на правилах", до тех пор, пока мировое сообщество не увидит конкретного перечня этих правил". А пока этот самый "порядок" разделяет мир на "своих" и "чужих".

"Угроза исходит от НАТО. И если Запад пересмотрит свои разрушительные и агрессивные подходы в сфере безопасности, Россия не заставит себя ждать. Но не раньше", — заключил вице-спикер Совфеда.