"Отбелить Байдена": В СФ оценили правдивость новости о призыве США к Киеву прекратить атаки России
Сенатор Климов усомнился в призыве США к Украине прекратить атаки территории РФ
Сообщения о призывах Вашингтона к Киеву прекратить атаки на российские территории вызывают сомнение. Такое мнение выразил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя соответствующую новость, опубликованную в британской газете Financial Times.
"Нанесение ударов, особенно с применением дальнобойного высокоточного оружия, не может обойтись без ведома иностранных специалистов просто потому, что оружие специфическое. Если говорим о дальнобойных дронах, то их маршруты прокладываются при помощи данных спутниковых разведок стран НАТО. Так что не сходится", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Климов напомнил, что США не признают Крым и новые регионы РФ российскими территориями. Сенатор уверен, что появление материала в Financial Times связано с грядущими выборами американского лидера.
"Публикация не случайно появилась в Великобритании, а не в США, чтобы затем американские имиджмейкеры и пиарщики со ссылкой на это могли отбеливать образ [американского лидера Джо] Байдена и прочих империалистов, милитаристов, гегемонистов", — заключил Климов.
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон якобы попросил Киев прекратить наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ. В Белом доме опасаются, что это может привести к повышению цен на чёрное золото и ответу со стороны Москвы. Комментируя публикацию, в Кремле отметили, что США стоит призвать Украину отказаться от террористических методов, в том числе ударов по гражданским объектам.
Отметим, что в последнее время киевский режим стал активнее атаковать энергетическую инфраструктуру РФ. Так, 17 марта беспилотники ВСУ атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Все цели были сбиты, но обломки упали на территорию объекта и вызвали пожар. Один человек погиб, остальных сотрудников эвакуировали.