Сообщения о призывах Вашингтона к Киеву прекратить атаки на российские территории вызывают сомнение. Такое мнение выразил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя соответствующую новость, опубликованную в британской газете Financial Times.

"Нанесение ударов, особенно с применением дальнобойного высокоточного оружия, не может обойтись без ведома иностранных специалистов просто потому, что оружие специфическое. Если говорим о дальнобойных дронах, то их маршруты прокладываются при помощи данных спутниковых разведок стран НАТО. Так что не сходится", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".

Климов напомнил, что США не признают Крым и новые регионы РФ российскими территориями. Сенатор уверен, что появление материала в Financial Times связано с грядущими выборами американского лидера.

"Публикация не случайно появилась в Великобритании, а не в США, чтобы затем американские имиджмейкеры и пиарщики со ссылкой на это могли отбеливать образ [американского лидера Джо] Байдена и прочих империалистов, милитаристов, гегемонистов", — заключил Климов.