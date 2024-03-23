Косачёв ждёт от Межпарламентского союза осуждения кровавого теракта в "Крокусе"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российская делегация надеется на поддержку проекта декларации, осуждающего теракт в "Крокус сити холле", который будет обсуждаться в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза.

"Мы со своей стороны распространили проект письменной декларации со словами осуждения теракта в Москве и необходимости сотрудничества между компетентными органами. Рассчитываем на поддержку всех цивилизованных стран в рамках его возможного обсуждения на ассамблее", — написал вице-спикер СФ в своём телеграм-канале.

Он отметил, что впервые на полях ассамблеи МПС в Женеве состоялось совещание руководителей парламентских делегаций стран БРИКС. По его словам, каждая делегация партнёров РФ по объединению начинала своё выступление с соболезнований российскому народу по поводу теракта в "Крокусе".