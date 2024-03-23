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23 марта, 18:28

Косачёв ждёт от Межпарламентского союза осуждения кровавого теракта в "Крокусе"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российская делегация надеется на поддержку проекта декларации, осуждающего теракт в "Крокус сити холле", который будет обсуждаться в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза.

"Мы со своей стороны распространили проект письменной декларации со словами осуждения теракта в Москве и необходимости сотрудничества между компетентными органами. Рассчитываем на поддержку всех цивилизованных стран в рамках его возможного обсуждения на ассамблее", — написал вице-спикер СФ в своём телеграм-канале.

Он отметил, что впервые на полях ассамблеи МПС в Женеве состоялось совещание руководителей парламентских делегаций стран БРИКС. По его словам, каждая делегация партнёров РФ по объединению начинала своё выступление с соболезнований российскому народу по поводу теракта в "Крокусе".

Сенатор подчеркнул, что женевская встреча оказалась во многом исторической. Он отметил, что парламентское измерение БРИКС будет хорошим подспорьем для совместной работы глав государств и правительств объединения по формированию будущей повестки дня для по-настоящему многополярного мира.

Песков обещал сообщить в случае созыва Путиным Совбеза по теракту в "Крокусе"
Песков обещал сообщить в случае созыва Путиным Совбеза по теракту в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на такое зверство ради 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в СК столицы.

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Life.ru

Александра Мышляева
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