Косачёв ждёт от Межпарламентского союза осуждения кровавого теракта в "Крокусе"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что российская делегация надеется на поддержку проекта декларации, осуждающего теракт в "Крокус сити холле", который будет обсуждаться в рамках 148-й ассамблеи Межпарламентского союза.
"Мы со своей стороны распространили проект письменной декларации со словами осуждения теракта в Москве и необходимости сотрудничества между компетентными органами. Рассчитываем на поддержку всех цивилизованных стран в рамках его возможного обсуждения на ассамблее", — написал вице-спикер СФ в своём телеграм-канале.
Он отметил, что впервые на полях ассамблеи МПС в Женеве состоялось совещание руководителей парламентских делегаций стран БРИКС. По его словам, каждая делегация партнёров РФ по объединению начинала своё выступление с соболезнований российскому народу по поводу теракта в "Крокусе".
Сенатор подчеркнул, что женевская встреча оказалась во многом исторической. Он отметил, что парламентское измерение БРИКС будет хорошим подспорьем для совместной работы глав государств и правительств объединения по формированию будущей повестки дня для по-настоящему многополярного мира.
Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на такое зверство ради 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в СК столицы.
Life.ru