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23 марта, 17:41

Песков обещал сообщить в случае созыва Путиным Совбеза по теракту в "Крокусе"

Кремль своевременно сообщит, если президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведёт заседание Совета безопасности по теме теракта в красногорском "Крокус сити холле". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Своевременно сообщим", — обещал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

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Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, около 140 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на такое зверство ради 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в СК Москвы.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Мышляева
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