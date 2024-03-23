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23 марта, 12:54

Путин: Террористов ждёт возмездие и забвение, у них нет будущего

Террористов ждёт возмездие и забвение, у них нет будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ в связи с терактом в "Крокус сити холле".

Обращение президента России Владимира Путина в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь — возмездие и забвение. Наш общий долг сейчас — наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет", — указал глава государства.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы найдут и покарают каждого, кто участвовал в подготовке и непосредственно в теракте в "Крокусе". Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание независимо от того, кто они и кто их направлял, подчеркнул Путин.

"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России", — заявил президент.

Глава государства добавил, что Россия рассчитывает на взаимодействие со всеми странами, кто разделяет нашу боль.

Также президент назвал кровавым и варварским терактом трагедию в "Крокусе" и отметил, что главное сейчас — не допустить новых преступлений.

Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины
Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске произошёл теракт. Число жертв уже достигло 143, более 120 человек пострадало. Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". В настоящее время правоохранители проводят допрос. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Никита Никонов
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