Путин: Террористов ждёт возмездие и забвение, у них нет будущего

Террористов ждёт возмездие и забвение, у них нет будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ в связи с терактом в "Крокус сити холле".

Обращение президента России Владимира Путина в связи с терактом в "Крокусе". Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь — возмездие и забвение. Наш общий долг сейчас — наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет", — указал глава государства.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы найдут и покарают каждого, кто участвовал в подготовке и непосредственно в теракте в "Крокусе". Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание независимо от того, кто они и кто их направлял, подчеркнул Путин.

"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России", — заявил президент.