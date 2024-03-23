Путин назвал кровавым и варварским терактом трагедию в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин назвал вооружённое нападение на "Крокус сити холл" кровавым и варварским терактом. Такое заявление он сделал в телеобращении к россиянам.
Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru
"Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины", — сказал глава государства.
Кроме того, президент принёс соболезнования близким погибших в теракте.
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", — подчеркнул Путин.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. 24 марта в России объявлено днём траура.
ТАСС / Сергей Бобылев