Путин назвал кровавым и варварским терактом трагедию в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин назвал вооружённое нападение на "Крокус сити холл" кровавым и варварским терактом. Такое заявление он сделал в телеобращении к россиянам.

Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холл". Видео © Life.ru

"Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины", — сказал глава государства.

Кроме того, президент принёс соболезнования близким погибших в теракте.