Путин: Главное сейчас — не допустить новых преступлений
Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам сообщил о введении дополнительных антитеррористических мер в Москве, Подмосковье и других регионах страны после теракта в "Крокус сити холле".
"Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление", — указал Путин.
Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холле". Видео © Life.ru
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Как сообщается, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. На допросе один из задержанных заявил, что убивал людей за 500 тысяч рублей.
Life.ru