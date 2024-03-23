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23 марта, 12:51

Путин: Главное сейчас — не допустить новых преступлений

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам сообщил о введении дополнительных антитеррористических мер в Москве, Подмосковье и других регионах страны после теракта в "Крокус сити холле".

"Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление", — указал Путин.

Обращение президента РФ Владимира Путина в связи с терактом в "Крокус сити холле". Видео © Life.ru

Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"
Путин обещал кару каждому, кто стоит за спиной террористов из "Крокуса"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Как сообщается, уже задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков накрыли недалеко от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. На допросе один из задержанных заявил, что убивал людей за 500 тысяч рублей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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