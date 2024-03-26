Жители России и Украины восстановят прежние отношения после завершения специальной военной операции. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что сейчас история двух народов переживает сложнейший период. Москва вынуждена принимать меры в отношении государства с "бациллой неонацизма", дабы гарантировать своё будущее.

"Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдёт достаточно быстро", — заявил Песков в интервью aif.ru.