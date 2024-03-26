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25 марта, 21:42

Песков: Россияне и украинцы восстановят общение после СВО

Жители России и Украины восстановят прежние отношения после завершения специальной военной операции. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал, что сейчас история двух народов переживает сложнейший период. Москва вынуждена принимать меры в отношении государства с "бациллой неонацизма", дабы гарантировать своё будущее.

"Но я не сомневаюсь, что, когда это пройдёт, наши народы восстановят общение. И, по меркам истории, это произойдёт достаточно быстро", — заявил Песков в интервью aif.ru.

Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Также в рамках интервью пресс-секретарь президента рассказал о насыщенном графике Владимира Путина. Рабочий день главы государства практически не заканчивается, но политик прошёл через внутреннюю мобилизацию и научился обходиться без полноценного сна, отметил представитель Кремля.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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