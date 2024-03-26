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25 марта, 21:24

Песков назвал Путина трудоголиком с плотным графиком и редким сном

Рабочий день российского лидера Владимира Путина практически не заканчивается из-за насыщенного графика, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент может трудиться сутками, пренебрегая отдыхом.

"Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня. Этот рабочий день может быть растянут по суткам", — поделился Песков с aif.ru.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин давно прошёл через внутреннюю мобилизацию на фоне специальной военной операции. Она-то и научила политика обходиться без полноценного сна.

"Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный", — добавил Песков.

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Напомним, что 24 марта российский лидер провёл совещание с силовым блоком на тему теракта в "Крокус сити холле", который унёс жизни почти 140 человек. Он заявил, что кровопролитие устроили радикальные исламисты, но заказчиком бойни может быть Украина.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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