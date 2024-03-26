Песков назвал Путина трудоголиком с плотным графиком и редким сном

Рабочий день российского лидера Владимира Путина практически не заканчивается из-за насыщенного графика, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президент может трудиться сутками, пренебрегая отдыхом.

"Президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня. Этот рабочий день может быть растянут по суткам", — поделился Песков с aif.ru.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин давно прошёл через внутреннюю мобилизацию на фоне специальной военной операции. Она-то и научила политика обходиться без полноценного сна.