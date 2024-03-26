Обязательно развалится: Песков заявил о дедолларизации и сравнил США с Римской империей
Песков: Доллар США теряет лидерство, но этот процесс небыстрый
Процесс дедолларизации уже начался, поскольку США "не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику". Однако завершится он ещё не скоро. Такое мнение в интервью aif.ru озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США", — объяснил представитель Кремля.
По его словам, Соединённые Штаты будут отчаянно цепляться за свой олимп, но оттуда придётся слезть: наступает время многополярного мира, "где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу". Пусть это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже наметилась.
"Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится", — сказал Песков.
Также в ходе интервью пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не смирится с решением ЕС передать доходы от её замороженных активов Украине. По словам Пескова, своими действиями европейцы "рубят сук, на котором сидят".
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