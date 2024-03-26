Процесс дедолларизации уже начался, поскольку США "не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику". Однако завершится он ещё не скоро. Такое мнение в интервью aif.ru озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США", — объяснил представитель Кремля.

По его словам, Соединённые Штаты будут отчаянно цепляться за свой олимп, но оттуда придётся слезть: наступает время многополярного мира, "где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу". Пусть это вопрос длительной перспективы, но тенденция уже наметилась.

"Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится", — сказал Песков.