В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от Киева

России необходимо нивелировать военный потенциал Украины и обезопасить граждан от действий киевского режима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

По его словам, исходя из заявлений президента РФ Владимира Путина, государство должно нивелировать военный потенциал Незалежной и полностью взять под контроль территорию четырёх новых субъектов нашей страны — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов", — указал пресс-секретарь президента РФ.