В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от Киева
Песков: РФ должна нивелировать военный потенциал Киева и обезопасить граждан
России необходимо нивелировать военный потенциал Украины и обезопасить граждан от действий киевского режима, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
По его словам, исходя из заявлений президента РФ Владимира Путина, государство должно нивелировать военный потенциал Незалежной и полностью взять под контроль территорию четырёх новых субъектов нашей страны — ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
"Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов", — указал пресс-секретарь президента РФ.
Кстати, в ходе интервью представитель Кремля также отметил, что наша страна выполнит все планы по внутреннему развитию даже с учётом проведения специальной военной операции. По его словам, все проекты, инициированные президентом, хорошо просчитаны, а все обозначенные до 2030 года цифры абсолютно реалистичные.
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