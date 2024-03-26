Песков: РФ выполнит все планы по внутреннему развитию даже с учётом СВО

Приоритетность специальной военной операции не помешает реализации проектов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, заявил в интервью aif.ru представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться", — сообщил он, добавив, что волноваться тут не о чем.