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25 марта, 22:05

Песков: РФ выполнит все планы по внутреннему развитию даже с учётом СВО

Приоритетность специальной военной операции не помешает реализации проектов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, заявил в интервью aif.ru представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться", — сообщил он, добавив, что волноваться тут не о чем.

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Кроме того, Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что жители России и Украины восстановят прежние отношения после завершения специальной военной операции. По его словам, сейчас история двух народов переживает сложнейший период и Москва вынуждена принимать меры в отношении государства с "бациллой неонацизма", дабы гарантировать своё будущее.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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