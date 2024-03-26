В Венесуэле предотвратили попытку покушения на Мадуро

В Венесуэле в понедельник, 25 марта, было предотвращено покушение на жизнь президента Николаса Мадуро. Это случилось на митинге в центре Каракаса после внесения его кандидатуры в избирательные списки для участия в выборах главы государства 2024 года.

"Сегодня здесь двое вооружённых мужчин готовились совершить на меня покушение. <...> Задержанные признались, что принадлежат к уже прекратившей своё существование ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela", — рассказал венесуэльский лидер в прямом эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам главы государства, преступников поймали на площади Диего Ибарра во время марша сторонников президента. А председатель правительства Каракаса Наум Фернандес сообщал о задержании трёх мужчин, проникших на манифестацию со взрывными устройствами.