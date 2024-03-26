СМИ узнали, что выделенные Киеву $300 млн использовались ещё в 2023 году
Politico: Выделенные в марте Киеву США $300 млн были потрачены ещё в ноябре
Пакет помощи Украине на 300 миллионов долларов, одобренный Конгрессом США в прошлую субботу, был потрачен в ноябре 2023 года. Об этом сообщила газета Politico.
"Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены ещё в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования", — информировало издание.
Речь идёт о прошлогоднем законопроекте, продлевающем на короткое время финансирование нескольких ведомств, включая Пентагон, во избежание шатдауна. Источник в администрации Белого дома объяснил, что выделение средств носило, по сути, символический характер, а "деньги недоступны для использования". В любом случае они бы не смогли изменить ситуацию на фронте.
Ранее Белый дом подтвердил планы США передать Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Он должен был включать в себя партию артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS.
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