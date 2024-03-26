Названо пять признаков отсутствия личных границ

Самый распространённый признак отсутствия личных границ — неумение сказать нет, в таком случае человек может испытывать чувство вины или стыда. Об этом РИАМО рассказала психолог, эксперт по женской самооценке Екатерина Парфёнова.

По её словам, если есть проблема с выражением отказа, можно попробовать делать это письменно — когда собеседника нет рядом, лучше формулируется ответ.

Второй признак отсутствия личных границ — желание всем понравиться, быть хорошим в глазах окружающих. Так, например, женщина, боясь обидеть подругу, будет выслушивать её бесконечные жалобы на личную жизнь. Чтобы прервать чужой монолог, психолог рекомендовала сослаться на занятость. При этом нужно понимать, что отказ служить ушами не делает вас плохим человеком, отметила она.

Третий признак — отсутствие своего мнения. Человек сомневается в принятом решении, не может отстоять свою точку зрения, ориентируется на других. Однако выбор, сделанный исходя из чужого жизненного опыта, лично вам может не подойти, подчеркнула эксперт.

Четвёртым признаком является отсутствие личного пространства. Если родственники приезжают без предварительной договорённости, входят в любой момент, имея ключи, а человек испытывает при этом раздражение и чувство вины, — его границы нарушены. Следует объяснить родителям, что вы самостоятельная личность и нужно уточнять ваши планы. Парфёнова рекомендовала твёрдо придерживаться этой позиции, несмотря на возмущение близких.

Пятый признак нарушения личных границ — эмоциональная или физическая усталость. Она накапливается, если человек постоянно заботится о других, работает сверхурочно, боится обидеть. Если близкие критикуют или нагружают своими проблемами, тоже может наступить перегруз. По словам психолога, нужно проанализировать, что вас радует, а что опустошает, и минимизировать обесточивающие факторы.