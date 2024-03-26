Эндокринолог Павлова: Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее

Многие путешественники коллекционируют магниты из поездок в разные страны и города. Некоторые привозят их в качестве презента родственникам и друзьям. Традиционно местом их хранения считается холодильник. В отличие от многих других сувениров, они положительно влияют на настроение даже спустя долгое время. Люди невольно обращают на них внимание каждый раз, открывая дверцу холодильника. Об этом пишет врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Британские исследователи также считают, что эти небольшие сувениры помогают стимулировать работу памяти. Человек, обратив внимание на магниты, начинает думать и вспоминать поездки и путешествия с друзьями и родными, переживая некоторые моменты заново, это делает его счастливее. Приятно то, что эти положительные эмоции можно получать бесконечное количество раз.