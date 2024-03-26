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26 марта, 08:03

Эндокринолог Павлова: Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее

Учёные заявили, что магнитики из путешествий стимулируют память человека

Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Магнитики на холодильнике могут сделать людей счастливее. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Многие путешественники коллекционируют магниты из поездок в разные страны и города. Некоторые привозят их в качестве презента родственникам и друзьям. Традиционно местом их хранения считается холодильник. В отличие от многих других сувениров, они положительно влияют на настроение даже спустя долгое время. Люди невольно обращают на них внимание каждый раз, открывая дверцу холодильника. Об этом пишет врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Британские исследователи также считают, что эти небольшие сувениры помогают стимулировать работу памяти. Человек, обратив внимание на магниты, начинает думать и вспоминать поездки и путешествия с друзьями и родными, переживая некоторые моменты заново, это делает его счастливее. Приятно то, что эти положительные эмоции можно получать бесконечное количество раз.

Учёный рассказал, могут ли магнитики из отпуска сломать холодильник
Учёный рассказал, могут ли магнитики из отпуска сломать холодильник

Ранее эксперты рассказали, для кого обычные магнитики с холодильника могут представлять опасность. Сувениры вредят электронным дисплеям, которые в итоге могут перестать подсвечиваться целиком. Всё это приводит к дорогостоящему ремонту техники. Любителям вешать их на корпус системного блока также стоит насторожиться.

Евгения Мосс
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