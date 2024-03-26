В Петербурге за поджог релейного шкафа задержали шестиклассника

В Санкт-Петербурге за поджог железнодорожного оборудования задержали шестиклассника по имени Тарас. По данным SHOT, своей целью 14-летний подросток выбрал релейный шкаф у путей в Выборгском районе. В этом ему помогал 20-летний Михаил.

Возгорание оперативно потушили, на движении поездов это не сказалось. Парней почти сразу задержали, у них нашли электронные весы, неизвестное вещество, 19 разных сим-карт и четыре телефона. Сейчас правоохранители изучают содержимое техники.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения террористического акта. Известно, что шестиклассник из-за плохого поведения состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.