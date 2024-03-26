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26 марта, 08:08

В Петербурге за поджог релейного шкафа задержали шестиклассника

В Санкт-Петербурге за поджог железнодорожного оборудования задержали шестиклассника по имени Тарас. По данным SHOT, своей целью 14-летний подросток выбрал релейный шкаф у путей в Выборгском районе. В этом ему помогал 20-летний Михаил.

Возгорание оперативно потушили, на движении поездов это не сказалось. Парней почти сразу задержали, у них нашли электронные весы, неизвестное вещество, 19 разных сим-карт и четыре телефона. Сейчас правоохранители изучают содержимое техники.

Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения террористического акта. Известно, что шестиклассник из-за плохого поведения состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Неизвестные пытались поджечь магазины для военнослужащих в Новосибирске
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Ранее четверо жителей Краснодара сожгли батарейный шкаф на одной из станций в центре города. За это им предложили 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash / Maria Budanova

Матвей Константинов
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