Начались галлюцинации: В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о мужчине, которого госпитализировали в психиатрическую больницу в остром психическом состоянии после курения вейпа. Пациент высказывал отрывочные бредовые идеи, а врачи отметили, что у него галлюцинации.

"Специалисты провели лабораторное исследование, во время которого обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ. В ходе беседы врач-психиатр установил, что пациент очень часто курит вейп — устройство для испарения курительных жидкостей, чередуя его с обычными сигаретами", — написал министр в своём телеграм-канале.

Во время курения электронных сигарет в организм поступает много опасных веществ. Одно из них — акролеин, оно относится к чрезвычайно токсичным веществам, продолжил Рахматуллин.

"Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов — ослабление иммунитета, повреждение тканей лёгких и сердца, а также когнитивные нарушения", — заключил глава Минздрава региона.