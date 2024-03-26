Начались галлюцинации: В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа
В Башкирии у мужчины начались галлюцинации после курения вейпа
В Башкирии у мужчины начались галлюцинации после курения вейпа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о мужчине, которого госпитализировали в психиатрическую больницу в остром психическом состоянии после курения вейпа. Пациент высказывал отрывочные бредовые идеи, а врачи отметили, что у него галлюцинации.
"Специалисты провели лабораторное исследование, во время которого обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ. В ходе беседы врач-психиатр установил, что пациент очень часто курит вейп — устройство для испарения курительных жидкостей, чередуя его с обычными сигаретами", — написал министр в своём телеграм-канале.
Во время курения электронных сигарет в организм поступает много опасных веществ. Одно из них — акролеин, оно относится к чрезвычайно токсичным веществам, продолжил Рахматуллин.
"Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов — ослабление иммунитета, повреждение тканей лёгких и сердца, а также когнитивные нарушения", — заключил глава Минздрава региона.
Ранее 85-летняя москвичка умерла в больнице со страшными ожогами после неудачного курения на кухне. В один из вечеров старушка решила перед сном выкурить сигарету, однако в какой-то момент на ней загорелась рубашка. Самостоятельно сбить с себя огонь у неё не вышло, однако на крики среагировали соседи.