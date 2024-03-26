Автоэксперт объяснил, в каком случае машину лучше продать после ДТП

Некоторые россияне не хотят ездить на автомобиле, который попадал в ДТП, из-за суеверий. Якобы, если угодил в аварию один раз, высок риск повторного инцидента. Стоит ли восстанавливать машину после ДТП или лучше сразу покупать новую, объяснил в беседе с Life.ru автоэксперт Булат Закиев. Он отметил, что раньше россияне почти всегда продавали повреждённые авто.

"Сейчас ситуация изменилась, количество повреждённых машин, которые сдают в автосалоны, сократилось. За последние полгода нам ни разу не сдавали битые машины по программе трейд-ин. Большинство водителей восстанавливают автомобили сами и дальше ездят. Всё дело в том, что европейские и японские машины обновить стало сложнее. Если только вы не готовы пересесть на "китайцев", — подчеркнул сооснователь автосалона Car-Traid.

По словам Закиева, при ремонте машины нужно быть готовым к тому, что кузовные детали подорожали и их чаще всего нет в наличии. Для заказа необходимого оборудования может уйти один или два месяца, а на ремонт всего авто — ещё месяц. Кроме того, огромную роль в этом вопросе играет степень повреждения машины.

Эксперт рекомендует продавать автомобиль, если нарушилась геометрия кузова, сработали подушки безопасности. Если незначительно повреждены капот, бампера, передние крылья, есть мелкие царапины, сколы или вмятины, то машину однозначно стоит отремонтировать.