Студентам предложили стать участниками научной экспедиции "Команда Арктики"

В России открылся приём заявок на межвузовский проект "Команда Арктики". Это студенческий экспедиционный корпус, проводящий исследования в условиях Крайнего Севера. Участие могут принять претенденты, обучающиеся на биохимиков, физиков, инженеров, радио- и робототехников.

Помимо уникального опыта работы в научном коллективе они будут исследовать реальные проблемы региона и пути их решения. Всего на 2024 год запланировано 17 экспедиций: в Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, Красноярском крае, Якутии, Мурманской и Калининградской областях, а также на Сахалине. По результатам этой работы на базе Российского технологического университета МИРЭА участникам организуют научную работу по изучению Арктики.