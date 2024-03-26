Почта России возобновила наземную доставку посылок в Европу
Глава Почты России Волков заявил о возобновлении наземной доставки в Европу
Почта России возобновила доставку посылок в Европу наземным транспортом. Об этом во вторник, 26 марта, заявил руководитель компании Михаил Волков.
"Почта России возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны", — отметил он в беседе с ТАСС.
Уточняется, что приостановка была связана с "бюрократическими сложностями". Ограничения коснулись Австрии, Бельгии, Болгарии, Британии, Венгрии, ФРГ, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Напомним, о том, что Почта России временно приостановила наземную доставку в 24 страны Европы, стало известно 7 февраля. Тогда сообщалось, что ограничения введены на два месяца.
Shutterstock / FOTODOM