Почта России возобновила наземную доставку посылок в Европу

Почта России возобновила доставку посылок в Европу наземным транспортом. Об этом во вторник, 26 марта, заявил руководитель компании Михаил Волков.

"Почта России возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны", — отметил он в беседе с ТАСС.

Уточняется, что приостановка была связана с "бюрократическими сложностями". Ограничения коснулись Австрии, Бельгии, Болгарии, Британии, Венгрии, ФРГ, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.