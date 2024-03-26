В Кремле оценили обвинения Лондона из-за ядерного оружия

Москва не видит изменений в антироссийской позиции Лондона, в том числе по ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Правительства Соединённого Королевства, посвящённый будущему британских средств ядерного сдерживания.

"В целом позиция британского руководства является крайне антироссийской, враждебной для нас. И из этого надо исходить. Здесь особо никаких новаций нет", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс обвинил Россию в попытке "заставить" страны отказаться от помощи Киеву с помощью "безответственной ядерной риторики". Также он заявил, что Китай "наращивает количество своих боеголовок", а Иран и КНДР развивают ядерные программы. Лондон намерен провести переоценку своей ядерной стратегии, учитывая международную обстановку в сфере безопасности и действия потенциальных противников, говорится в докладе.