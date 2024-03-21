Великобритания планирует создать буферную зону НАТО вокруг Киева
Учёные АВН: Лондон хочет организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева
Власти Британии захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева. Так считают российские учёные Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".
"Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманёвренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева", — указано в материале.
По мнению экспертов, это позволит высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, что якобы подорвёт наступательные возможности России и вынудит Москву сесть за стол переговоров. При этом учёные полагают, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства стран-членов НАТО.
Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину, впоследствии высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают. Вместе с тем представитель премьера Великобритании Риши Сунака заявил, что власти Соединённого Королевства не планируют отправлять войска в Незалежную.
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