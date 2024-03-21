Великобритания планирует создать буферную зону НАТО вокруг Киева

Власти Британии захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева. Так считают российские учёные Академии военных наук в статье в журнале "Национальная оборона".

"Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманёвренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева", — указано в материале.