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26 марта, 10:45

ВСУ лишились 280 военных в четырёх контратаках на Авдеевском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 280 военных и два танка на Авдеевском направлении

ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих и два танка на Авдеевском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 26 марта.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражено четыре контратаки", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате Вооружённые силы Украины также лишились двух боевых бронированных машин и шести автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили две американские гаубицы М777, британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS90, а также гаубицу Д-20 и самоходку "Гвоздика".

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Также в Минобороны во вторник заявили, что Армия России ударила по центрам принятия решений ВСУ. Кроме того, атакам подверглись объекты Службы безопасности Украины, места дислокации нацформирований и иностранных наёмников противника и предприятия военно-промышленного комплекса.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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