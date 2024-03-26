ВСУ лишились 280 военных в четырёх контратаках на Авдеевском направлении

ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих и два танка на Авдеевском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 26 марта.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражено четыре контратаки", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате Вооружённые силы Украины также лишились двух боевых бронированных машин и шести автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили две американские гаубицы М777, британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS90, а также гаубицу Д-20 и самоходку "Гвоздика".