ВСУ лишились 280 военных в четырёх контратаках на Авдеевском направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 280 военных и два танка на Авдеевском направлении
ВСУ потеряли за сутки до 280 военнослужащих и два танка на Авдеевском направлении. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 26 марта.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю. Отражено четыре контратаки", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в результате Вооружённые силы Украины также лишились двух боевых бронированных машин и шести автомобилей. Во время контрбатарейной борьбы российские военные поразили две американские гаубицы М777, британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS90, а также гаубицу Д-20 и самоходку "Гвоздика".
Также в Минобороны во вторник заявили, что Армия России ударила по центрам принятия решений ВСУ. Кроме того, атакам подверглись объекты Службы безопасности Украины, места дислокации нацформирований и иностранных наёмников противника и предприятия военно-промышленного комплекса.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo