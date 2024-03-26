Раскрыты колоссальные потери ВСУ на одном из самых смертоносных участков фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 425 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки ВС России, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54, 93-й механизированным и 81-й аэромобильной бригад противника в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, а также Клещеевки и Верхнекаменского Донецкой Народной Республики.

"ВСУ потеряли <...> две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США", — рассказали в ведомстве.