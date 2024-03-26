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26 марта, 10:42

Раскрыты колоссальные потери ВСУ на одном из самых смертоносных участков фронта

ВСУ за сутки потеряли более 425 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 425 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки ВС России, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54, 93-й механизированным и 81-й аэромобильной бригад противника в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, а также Клещеевки и Верхнекаменского Донецкой Народной Республики.

"ВСУ потеряли <...> две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось об очередном ударе по центрам принятия решений на Украине. На этот раз целью высокоточного оружия стали, в частности, объекты Службы безопасности Украины (СБУ).

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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