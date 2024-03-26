Путин призвал Генпрокуратуру усилить работу по защите прав граждан
Работа прокуроров по защите прав граждан должна быть усилена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
"В текущем году органам прокуратуры необходимо усилить работу по целому ряду ключевых направлений", — указал российский лидер.
Глава государства отметил, что в первую очередь речь идёт о защите социальных, трудовых, жилищных и других прав россиян. Все вопросы, определяющие качество жизни, благополучие российских семей в целом и каждого человека в отдельности, должны быть приоритетными, подчеркнул президент. Также Путин призвал прокуроров добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий и использовать для этого их широкие полномочия. Глава государства порекомендовал правоохранителям следовать жёсткой позиции в случае нарушения законодательства, связанного с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, сирот.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что цель у теракта в "Крокусе" и у обстрелов приграничных территорий общая — запугать людей, разрушить единство нашего народа. В ведомстве пообещали кару заказчикам и исполнителям этих злодеяний.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев