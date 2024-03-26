Путин призвал Генпрокуратуру усилить работу по защите прав граждан

Глава государства отметил, что в первую очередь речь идёт о защите социальных, трудовых, жилищных и других прав россиян. Все вопросы, определяющие качество жизни, благополучие российских семей в целом и каждого человека в отдельности, должны быть приоритетными, подчеркнул президент. Также Путин призвал прокуроров добиваться своевременных и полных выплат зарплат, пенсий, пособий и субсидий и использовать для этого их широкие полномочия. Глава государства порекомендовал правоохранителям следовать жёсткой позиции в случае нарушения законодательства, связанного с поддержкой семей, в том числе многодетных, инвалидов, пенсионеров, детей, сирот.