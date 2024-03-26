В Генпрокуратуре пообещали кару заказчикам теракта в "Крокусе" и обстрелов регионов РФ
Генпрокурор Краснов: Заказчиков теракта в "Крокусе" и обстрелов РФ ждёт кара
Последствия пожара в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Заказчиков и исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле", а также обстрелов жилых домов в приграничных регионах ждёт кара. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина во вторник, 26 марта.
По словам Краснова, почти каждый день россияне, в том числе дети, становятся жертвами целенаправленных артиллерийских ударов и атак с использованием беспилотников.
"22 марта в Москве совершён террористический акт, унёсший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара", — подчеркнул Краснов.
Как сообщал Life.ru, вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл" и открыла стрельбу, а затем подожгла здание. В тот момент там ожидался концерт рок-группы "Пикник". По последним данным, жертвами страшного теракта стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали на территории Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. Уже на следующий день суд заключил под стражу троих соучастников террористов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта уголовного дела — 32-летнего Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю банды.