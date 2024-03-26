В Генпрокуратуре пообещали кару заказчикам теракта в "Крокусе" и обстрелов регионов РФ

Заказчиков и исполнителей теракта в подмосковном "Крокус сити холле", а также обстрелов жилых домов в приграничных регионах ждёт кара. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина во вторник, 26 марта.

По словам Краснова, почти каждый день россияне, в том числе дети, становятся жертвами целенаправленных артиллерийских ударов и атак с использованием беспилотников.