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26 марта, 11:36

Путин заявил, что о национализации экономики РФ речь не идёт

Путин: Ни о какой деприватизации в России речь не идёт и идти не может

Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в госсобственность. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства подчеркнул, что ни о какой деприватизации в стране речь не идёт и идти не может.

"Ещё об одном важном моменте. Имею в виду работу Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идёт и идти не может", — сказал российский лидер.

Как отметил президент, работа прокуроров на данном направлении оправдана лишь в тех случаях, когда "активы были приобретены в обход, с нарушением закона, а также используются во вред РФ".

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Ранее Life.ru сообщал, что на Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов. Речь идёт и о Челябинском электрометаллургическом комбинате, и двух других производителях ферросплавов.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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