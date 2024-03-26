Путин заявил, что о национализации экономики РФ речь не идёт
Путин: Ни о какой деприватизации в России речь не идёт и идти не может
Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в госсобственность. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства подчеркнул, что ни о какой деприватизации в стране речь не идёт и идти не может.
"Ещё об одном важном моменте. Имею в виду работу Генпрокуратуры по возврату в государственную собственность ряда крупных предприятий и имущественных комплексов. Сразу хотел бы обозначить здесь позицию: ни о какой деприватизации, об огосударствлении экономики речь не идёт и идти не может", — сказал российский лидер.
Как отметил президент, работа прокуроров на данном направлении оправдана лишь в тех случаях, когда "активы были приобретены в обход, с нарушением закона, а также используются во вред РФ".
Ранее Life.ru сообщал, что на Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов. Речь идёт и о Челябинском электрометаллургическом комбинате, и двух других производителях ферросплавов.
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