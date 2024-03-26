Путин призвал не допускать "никакой расхлябанности" ради успехов в СВО

Все усилия во всех сферах жизнедеятельности должны быть сегодня посвящены успеху России в специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры во вторник, 26 марта. Глава государства призвал не допускать "никакой расхлябанности".

"Мы должны быть собраны и эффективны, никакой расхлябанности, ни в чём", — отметил Путин.

Он добавил, что все органы власти и все граждане страны должны быть настроены "на строгое соблюдение действующих норм и законов".