"Станет меньше коррупции": Бойцы из зоны СВО приняли новое предложение Путина
Бойцы ВС РФ похвалили Путина за идею ставить ветеранов СВО на руководящие посты
Пребывающие в зоне проведения спецоперации военнослужащие высказались о решении президента РФ Владимира Путина готовить из ветеранов СВО высококвалифицированных руководителей. Из фронтовиков получатся наилучшие начальники, рассказали солдаты интернет-изданию Regions.ru.
По словам бойца добровольческого подразделения БАРС-4 Юрия Сахарова, среди военнослужащих нет предателей, которые могли бы вести саботирующую деятельность. На таких руководителей можно будет положиться.
"Бойцы СВО будут хороши как начальники. Эти люди будут беспрекословно исполнять свои обязанности и выполнять обещания, служить своему народу и своей стране. В том числе станет меньше коррупции", — рассказал порталу уроженец Звёздного городка Василий Гордеев, который находится в зоне СВО.
В ходе Послания Федеральному собранию Путин напомнил, что российских военнослужащих поддерживает вся страна. Об этом говорят в том числе действия отечественных бизнесменов, которые направили в фонды поддержки участников СВО миллиарды рублей.
VK / Минобороны России