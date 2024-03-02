"Станет меньше коррупции": Бойцы из зоны СВО приняли новое предложение Путина

По словам бойца добровольческого подразделения БАРС-4 Юрия Сахарова, среди военнослужащих нет предателей, которые могли бы вести саботирующую деятельность. На таких руководителей можно будет положиться.

"Бойцы СВО будут хороши как начальники. Эти люди будут беспрекословно исполнять свои обязанности и выполнять обещания, служить своему народу и своей стране. В том числе станет меньше коррупции", — рассказал порталу уроженец Звёздного городка Василий Гордеев, который находится в зоне СВО.