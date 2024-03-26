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26 марта, 12:25

Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов

Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры 26 марта. Обложка © Павел Баранов / Life.ru

Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры 26 марта. Обложка © Павел Баранов / Life.ru

Российский лидер Владимир Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов. Как отметил президент, средства, направленные на развитие государства, не должны попасть в чей-то карман и к кому-то "прилипнуть". Путин потребовал следить, чтобы деньги отправились на повышение экономического благосостояния граждан.

"Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет девять триллионов рублей, это огромные деньги. По всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Прим. Life.ru), по социальной сфере — образование, здравоохранение, наука и так далее", — указал президент в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры во вторник, 26 марта.

В ходе встречи Путин также призвал Генпрокуратуру усилить работу по защите прав граждан. В частности, российский лидер поручил добиваться своевременных выплат зарплат, пенсий и пособий.

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Никита Осипов
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