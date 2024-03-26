Российский лидер Владимир Путин призвал прокуроров строго наказывать казнокрадов. Как отметил президент, средства, направленные на развитие государства, не должны попасть в чей-то карман и к кому-то "прилипнуть". Путин потребовал следить, чтобы деньги отправились на повышение экономического благосостояния граждан.

"Только дополнительно мы выделяем на ближайшие несколько лет девять триллионов рублей, это огромные деньги. По всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Прим. Life.ru), по социальной сфере — образование, здравоохранение, наука и так далее", — указал президент в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры во вторник, 26 марта.