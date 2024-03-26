Иммунолог оценил риск появления в России новой смертельной заразы из Японии

В Японии быстрыми темпами распространяется новая инфекция, за первые два месяца 2024 года зарегистрировано 378 случаев заражения. Речь идёт о синдроме стрептококкового токсического шока (СТШ). Может ли болезнь добраться до России, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

"Инфекция чаще всего может вызывать гриппоподобные заболевания со схожими синдромами: температурой, болью в горле, общими недомоганиями. Но встречаются случаи инвазивной инфекции, когда она проникает глубже в организм и вызывает синдром стрептококкового токсического шока либо другие проявления, которые более глубоко поражают органы и системы, вплоть до пневмонии и менингита", — предупредил иммунолог в интервью с "Вечерней Москвой".

Но сегодня характерные проявления этой болезни стали меняться. В некоторых странах, той же Японии, минимум в два раза увеличился процент тяжёлых случаев течения инфекции. Крючков уточнил, что это связано с несколькими факторами, среди которых: отмена антиковидных ограничений, изменения штамма бактериальной инфекции и иммунодефицитные изменения.

"Скорее всего, на авансцену вышла новая группа штаммов этой бактериальной болезни. Эта группа штаммов отличается повышенной инвазивностью и заразностью, а также способностью вызывать более тяжёлые генерализованные поражения человека," — подчеркнул врач.

По мнению специалиста, такое количество заражённых может быть связано с иммунодефицитом после CoViD-19. Эксперт считает, что стрептококковый токсический шок, хоть он и не похож на другие вирусы, способен распространиться по всему миру и добраться до России. Но в классическом понимании эпидемии быть не может, вероятнее "ползучее" распространение инфекции с большим количеством летальных исходов. При этом, несмотря на лечение и терапию антибиотиками, смертность может сохраняться на высоком уровне, предостерёг иммунолог.