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26 марта, 13:00

С первого выстрела: Минобороны показало видео уничтожения натовской гаубицы, беспокоившей ВС России

ВС РФ уничтожили гаубицу FH70, обстреливавшую позиции РФ с окраины Северска в ДНР

Гаубица FH70. Обложка © Wikipedia

Гаубица FH70. Обложка © Wikipedia

ВС РФ ликвидировали британскую гаубицу FH70, с помощью которой ВСУ обстреливали позиции РФ с окраины Северска в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 26 марта.

ВС РФ уничтожили гаубицу FH70, обстреливавшую позиции РФ с окраины Северска. Видео © Минобороны России

"Расчётом разведывательного беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" Южной группировки войск была обнаружена позиция артиллерийского расчёта 155-мм гаубицы FH70 производства Великобритании. Артиллеристы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ вели огонь по российским позициям с окраины Северска", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что после передачи координат цели на пункт управления российская артиллерийская бригада решила ударить по противнику с помощью высокоточного корректируемого боеприпаса "Краснополь". Причём гаубицу удалось ликвидировать с первого же выстрела, вместе с ней уничтожены расчёт и боекомплект ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что ВС РФ ударили по центрам принятия решений ВСУ. Атакам подверглись объекты СБУ, места дислокации нацформирований и иностранных наёмников и предприятия ВПК.

Никита Осипов
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