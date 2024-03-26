Полковник раскрыл последствия дефицита ЗРК Patriot у Украины

Дефицит ЗРК Patriot у ВСУ помешает им на большой дальности бороться с российскими ракетами и самолётами. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поставить Киеву эти комплексы. Он добавил, что их наличие тем не менее всё равно не принесло бы победу Незалежной в нынешнем конфликте.

"Кулеба часто высказывает очень интересные мысли. То ему ядерное оружие нужно, то Patriot. Понятно, что после недавних ударов по Киеву у Украины наблюдается дефицит этих ЗРК. Они реально могли бороться с нашими ракетами, самолётами на большой дальности. Теперь их почти не осталось. А то, что осталось, не введено в систему, которая необходима для полноценной работы противовоздушной обороны", — сказал собеседник "Ленты.ру".

Эксперт напомнил, как раньше в Киеве пророчили победу над Россией благодаря поставкам современных танков, ракет и прочего вооружения, однако оно так и не дало ВСУ значимых преимуществ. То же, считает Матвийчук, касается и ЗРК Patriot. К слову, даже если комплексы и поставят, стрелять из них — дело, мягко говоря, недешёвое и один залп обойдётся в половину годового ресурса Киева.

"Так что подобные заявления, требования поставок — просто сотрясание воздуха", — заключил полковник в отставке.