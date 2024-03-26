Обвинявшегося в смертельном избиении девушки сковородкой оправдали в Петербурге
Суд оправдал петербуржца, обвинявшегося в смертельном избиении жены сковородкой
Невский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Павла И., обвинявшегося в смертельном избиении гражданской жены. Вместе пара воспитывала пятерых детей. Об этом пишет "Mash на Мойке".
С виду счастливая пара прожила вместе 13 лет, за это время у них успели родиться четыре сына и дочь. Трагедия в семействе произошла в мае 2020 года: по словам соседей, они весь день слышали из квартиры Павла и Лидии крики, а вечером нашли последнюю избитой и лежащей на полу. Женщину госпитализировали, но уже на следующий день она умерла.
Как рассказывали дети, в ходе ссоры Павел взял сковороду с жареной картошкой и несколько раз ударил ею Лидию. Родственники считают, что причиной конфликта могли стать наркотики, которые, по их мнению, употреблял мужчина. Сам он утверждал, что в своём рукоприкладстве ограничился лишь несколькими пощёчинами, а смерть наступила якобы из-за ковида.
Тем не менее отцу семейства предъявили обвинение за тяжкие телесные повреждения, повлёкшие по неосторожности смерть человека, и отправили в СИЗО. Следственная экспертиза подтвердила свидетельства детей, однако медицинский эксперт не согласился, из-за чего разбирательства затянулись, а Павлу несколько раз продлевали меру пресечения, пока осенью 2022 года суд не решил, что его по закону больше нельзя держать под стражей.
А своё сегодняшнее решение Фемида объяснила тем, что не нашла в действиях Павла состава преступления. Теперь мужчина получил даже право на реабилитацию. В свою очередь, родственники детей, после трагедии оформившие над ними опеку, ещё два года назад переживали, что мужчина может представлять для них угрозу.
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