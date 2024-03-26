"Тут полное ожирение": Зоозащитница призвала посадить шпица Лукашенко на диету

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следовало бы посадить располневшего шпица Умку на диету. Такой совет в беседе с Life.ru озвучила ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина. По её словам, любимый пёс белорусского лидера страдает ожирением.

Лукашенко взял на военное совещание шпица Умку, который стал очень большим. Видео © Telegram / Пул первого

"Тут полное ожирение. Такой тип вообще по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными, потому что ему тяжело, а люди этого не понимают. Конечно, стоит сажать на диету, если, конечно, он не кастрирован и стерилизован, потому что, когда они стерилизованы или кастрированы, гормоны перестают выделяться и животное начинает полнеть", — отметила зоозащитница.

Как добавила Базаркина, при ожирении у собак зачастую могут быть серьёзные проблемы с печенью и сердцем, что, несомненно, отражается на их продолжительности и качестве жизни.