Невролог объяснила, когда пора идти к врачу из-за проблем с памятью

Иногда память может подводить человека и негативно влиять на качество жизни. Причин рассеянности и забывчивости может быть много, но не всегда ситуация требует медицинского вмешательства. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

"Перенесённая инфекция, например, когда функция головного мозга начинает временно страдать. Как только человек восстанавливает силы, это проходит. У нас очень много случаев, когда после ковида человек испытывал проблемы с памятью. Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу — центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объёма функций", — пояснила невролог в беседе с радио Sputnik.

По её словам, те, кто испытывает тревогу, депрессию, связанные с этим нарушения сна, тоже будут гораздо медленнее соображать, чем люди со спокойным эмоциональным фоном. Забывчивость может быть у людей, которые очень интенсивно работают. После 40 лет часто начинается развитие соматических заболеваний, которые истощают организм и нервную систему. Влияет и гормональная перестройка у женщин, объяснила специалист.

Многие иногда замечают, что соображают хуже, но далеко не всегда это повод для тревоги. Периодически такие ситуации встречаются, если человек не выспался или просто устал. Если этому есть понятное объяснение, то всё нормально. Но если же такие случаи происходят достаточно часто, то стоит обратиться к специалисту, резюмировала Аникина.