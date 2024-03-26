"Фарс": Захарова разнесла британский суд после решения по делу Ассанжа
Захарова назвала фарсом британскую систему правосудия после решения по Ассанжу
Джулиан Ассанж. Обложка © Wikipedia
Система правосудия, созданная Лондоном, превратилась в фарс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение британского суда по делу об экстрадиции в Соединённые Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Дипломат напомнила, что дело журналиста длится уже 13 лет, а с момента ареста прошло пять. При этом до сих пор нет никакого решения.
"161 месяц, почти пять тысяч дней, — больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение... подождать ещё", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.
Она задалась вопросом, чем занимались британские власти, пока Ассанж находился в Посольстве Эквадора в пыточных условиях: в тесной комнатке без доступа к внешнему миру и под круглосуточным наблюдением Скотленд-Ярда.
"Вся система правосудия королевства превратилась в фарс, посмешище на глазах у всего мира. Всё это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — подчеркнула представитель МИД РФ.
Происходящее, считает дипломат, "попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека". Многолетнее преследование Ассанжа наносит серьёзный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, указала Захарова.
Напомним, Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных стран, в частности США. В 2010 году основатель WikiLeaks бежал в Швецию, потом долго укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала полиция Британии. В декабре 2021 года суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. 20 февраля Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции журналиста. В США основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. 26 марта британский суд разрешил Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции. Следующее слушание по делу журналиста пройдёт 20 мая, если стороны предоставят требуемые документы.