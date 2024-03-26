"Фарс": Захарова разнесла британский суд после решения по делу Ассанжа

Система правосудия, созданная Лондоном, превратилась в фарс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение британского суда по делу об экстрадиции в Соединённые Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Дипломат напомнила, что дело журналиста длится уже 13 лет, а с момента ареста прошло пять. При этом до сих пор нет никакого решения.

"161 месяц, почти пять тысяч дней, — больше 13 лет британскому правосудию понадобилось, чтобы принять решение... подождать ещё", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Она задалась вопросом, чем занимались британские власти, пока Ассанж находился в Посольстве Эквадора в пыточных условиях: в тесной комнатке без доступа к внешнему миру и под круглосуточным наблюдением Скотленд-Ярда.

"Вся система правосудия королевства превратилась в фарс, посмешище на глазах у всего мира. Всё это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Происходящее, считает дипломат, "попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека". Многолетнее преследование Ассанжа наносит серьёзный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, указала Захарова.