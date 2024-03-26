Стала известна судьба двух сестёр, пропавших при теракте "Крокусе"

Ранее сообщалось, что женщина разыскивает двух дочерей, которые пошли на выступление группы "Пикник" в "Крокус сити холл" и пропали. Сначала их фамилии были в списках пострадавших, но позже оттуда исчезли. Мать женщин Елена Владимировна рассказала, что старшая дочь, 42-летняя Анна, приехала на концерт из Ростовской области, а младшая, 34-летняя Татьяна, — из Мытищ. Позже Анна связалась с ней, сообщив только, что кругом огонь. О Татьяне ничего не было слышно с 20 часов. У Анны остались дети 16 и 12 лет, а у Татьяны — шести и девяти лет.