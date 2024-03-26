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26 марта, 19:26

Стала известна судьба двух сестёр, пропавших при теракте "Крокусе"

SHOT: Пропавшие при теракте в "Крокусе" сёстры погибли

Две сестры, разыскиваемые матерью, оказались в списке погибших при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Две сестры, разыскиваемые матерью, оказались в списке погибших при теракте в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Двух сестёр, пропавших во время теракта в "Крокусе", нашли мёртвыми. Их имена были обнародованы в списках МЧС.

Ранее сообщалось, что женщина разыскивает двух дочерей, которые пошли на выступление группы "Пикник" в "Крокус сити холл" и пропали. Сначала их фамилии были в списках пострадавших, но позже оттуда исчезли. Мать женщин Елена Владимировна рассказала, что старшая дочь, 42-летняя Анна, приехала на концерт из Ростовской области, а младшая, 34-летняя Татьяна, — из Мытищ. Позже Анна связалась с ней, сообщив только, что кругом огонь. О Татьяне ничего не было слышно с 20 часов. У Анны остались дети 16 и 12 лет, а у Татьяны — шести и девяти лет.

Учитель русского языка и литературы пропал после теракта в "Крокус сити холле"
Учитель русского языка и литературы пропал после теракта в "Крокус сити холле"
Анатолий Симоненко
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