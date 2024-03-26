Учитель русского языка и литературы, посетивший роковой концерт в "Крокус сити холле", до сих пор не выходит на связь с родными. Как рассказала SHOT мама 30-летнего Дмитрия Башлыкова, он переехал в в Зеленоград из Брянска менее года назад, однако всё это время не мог выбраться на какое-нибудь крупное мероприятие. На концерт группы "Пикник" педагог пошёл со своим другом Яковом.

Учитель русского языка и литературы пропал после теракта в "Крокус сити холле". Видео © SHOT

Как рассказала мама Дмитрия, на концерт в "Крокус" сын чуть-чуть опоздал, но сделал несколько фото. Он отправил их маме и пошёл в зал. Охрана попросила не сдавать куртки в гардероб, и вместе с другом педагог зашёл в зал в них. Сразу после того, как охранники закрыли двери, Дмитрий и его друг услышали хлопки и звуки выстрелов.

"Они слышат эти хлопки... Яшка говорит: "Дим, давай валить. Что-то тут не то". А мой же — интеллигент, [и говорит]: "Не поднимай паники! Выполняй инструктаж!", — поделилась женщина.