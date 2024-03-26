Учитель русского языка и литературы пропал после теракта в "Крокус сити холле"
Дмитрий Башлыков, пропавший при теракте в "Крокусе" в Красногорске. Обложка © VK / Дмитрий Башлыков
Учитель русского языка и литературы, посетивший роковой концерт в "Крокус сити холле", до сих пор не выходит на связь с родными. Как рассказала SHOT мама 30-летнего Дмитрия Башлыкова, он переехал в в Зеленоград из Брянска менее года назад, однако всё это время не мог выбраться на какое-нибудь крупное мероприятие. На концерт группы "Пикник" педагог пошёл со своим другом Яковом.
Учитель русского языка и литературы пропал после теракта в "Крокус сити холле". Видео © SHOT
Как рассказала мама Дмитрия, на концерт в "Крокус" сын чуть-чуть опоздал, но сделал несколько фото. Он отправил их маме и пошёл в зал. Охрана попросила не сдавать куртки в гардероб, и вместе с другом педагог зашёл в зал в них. Сразу после того, как охранники закрыли двери, Дмитрий и его друг услышали хлопки и звуки выстрелов.
"Они слышат эти хлопки... Яшка говорит: "Дим, давай валить. Что-то тут не то". А мой же — интеллигент, [и говорит]: "Не поднимай паники! Выполняй инструктаж!", — поделилась женщина.
Следуя указаниям персонала, ребята пошли вдоль стены в сторону выхода, однако выбраться смог только Яков. По словам матери, на данный момент Дмитрий не числится ни в одном из списков.
Напомним, вечером 22 марта боевики ворвались в подмосковный комплекс "Крокус сити холл", где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу. После этого они устроили поджог и скрылись в направлении Украины. По последним данным, страшный теракт унёс жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Всех четверых нападавших задержали в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих соучастников боевиков, а сегодня, 26 марта, — ещё одного фигуранта, сдавшего жильё главарю банды. Как отметил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, в Незалежной террористов собирались встретить как героев.