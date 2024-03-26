"Федя так просил остаться": Мария Миронова увезла маленького сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта

Актриса Мария Миронова рассказала, что увезла младшего сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта. Артистка призналась, что четырёхлетний сын Федя просил её остаться в игровой комнате развлекательного центра "Вегас", расположенного рядом, но Миронова решила, что им пора ехать.

"Огромное горе, дай Бог сил всем пострадавшим и их родным. Светлая память безвременно ушедшим. Два дня просмотра событий с места теракта… Два дня осознания… Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего "Вегаса" за 1,5 часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла", — поделилась артистка на странице в соцсети.