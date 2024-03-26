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26 марта, 12:36

"Федя так просил остаться": Мария Миронова увезла маленького сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта

Мария Миронова рассказала, что была с сыном в "Крокусе" за 1,5 часа до теракта

Мария Миронова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мария Миронова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Актриса Мария Миронова рассказала, что увезла младшего сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта. Артистка призналась, что четырёхлетний сын Федя просил её остаться в игровой комнате развлекательного центра "Вегас", расположенного рядом, но Миронова решила, что им пора ехать.

"Огромное горе, дай Бог сил всем пострадавшим и их родным. Светлая память безвременно ушедшим. Два дня просмотра событий с места теракта… Два дня осознания… Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего "Вегаса" за 1,5 часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла", — поделилась артистка на странице в соцсети.

Миронова выразила надежду на то, что подобные ужасающие события больше никогда не повторятся, и веру, что зло будет обязательно наказано.

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Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу.

Евгения Мосс
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