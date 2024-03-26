Грандиозная битва аграрного фекаломёта и полицейского водомёта в Брюсселе попала на видео
В Брюсселе фермеры на акции протеста использовали против полиции фекаломёт
В Брюсселе у здания Еврокомиссии, где проходило заседание Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, случились столкновения сотрудников правоохранительных органов с вышедшими протестовать фермерами. В социальных сетях пользователи распространяют видеозаписи с места событий, на одной из которых можно увидеть эпическую схватку аграрного фекаломёта и полицейского водомёта.
Битва аграрного фекаломёта и полицейского водомёта во время протестов около здания Еврокомиссии в Брюсселе. Видео © Х / ibiPolitic
Сообщалось, что протестующие против реформ разожгли у здания Европарламента костёр, а также завалили навозом подступы к Еврокомиссии. Помимо того, зачинщики беспорядков перекрыли различные транспортные артерии города. По оценкам полиции, в общей сложности в акции было задействовано около 250 тракторов.
Ранее Life.ru писал, что жители Парижа, которые выступают против поставок Киеву вооружений и отправки войск стран Запада, 16 марта вышли на улицы города с акцией протеста. В марше принимало участие несколько тысяч человек. Во время прошедшего во французской столице мероприятия они рвали флаги ЕС и НАТО.
Х / ibiPolitic