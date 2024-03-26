Грандиозная битва аграрного фекаломёта и полицейского водомёта в Брюсселе попала на видео

В Брюсселе у здания Еврокомиссии, где проходило заседание Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства, случились столкновения сотрудников правоохранительных органов с вышедшими протестовать фермерами. В социальных сетях пользователи распространяют видеозаписи с места событий, на одной из которых можно увидеть эпическую схватку аграрного фекаломёта и полицейского водомёта.

Битва аграрного фекаломёта и полицейского водомёта во время протестов около здания Еврокомиссии в Брюсселе. Видео © Х / ibiPolitic

Сообщалось, что протестующие против реформ разожгли у здания Европарламента костёр, а также завалили навозом подступы к Еврокомиссии. Помимо того, зачинщики беспорядков перекрыли различные транспортные артерии города. По оценкам полиции, в общей сложности в акции было задействовано около 250 тракторов.