В Японии более ста человек попали в больницу после приёма популярных БАДов

Два человека погибли, более 100 госпитализированы в Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от популярной фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом сообщает агенство Kyodo.

"Число госпитализированных после приёма биодобавок увеличилось до 106 и правительство заявило, что проведёт экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов", — пишет агенство.

Добавка предназначалась для снижения уровня холестерина. Принимающие её люди стали попадать в больницы ещё в начале этого года. У большинства из них наблюдались нарушения в работе почек. После этого компания сообщила об отзыве всей партии, содержащей красный дрожжевой рис.