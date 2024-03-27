Американские спецслужбы выясняют, кто подбросил навоз к дому советника Байдена

В Соединённых Штатах неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Информацию об этом странном происшествии 26 марта распространил телеканал Fox News, сославшись на неназванный источник в правоохранительных структурах.

По данным канала, происшествие случилось в понедельник, 25 марта. Предполагается, что неустановленное лицо, проезжая мимо дома высокопоставленного чиновника, бросило в сторону здания навоз. Стоит отметить, что этим инцидентом занялась Секретная служба США, а также к месту инцидента выезжали полицейские группы по разминированию.

"Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности", — заявил представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.