Онколог развенчал известный миф о причинах появления рака

Существует убеждение, что нервные и психически неустойчивые люди чаще страдают онкологическими заболеваниями, однако это не так, заявил в беседе с "Лентой.ру" онколог-химиотерапевт Антон Иванов.

"Однако в силу различных психологических расстройств они обращаются к онкологам намного позже, чем обычные пациенты. Встречаются и обратные наблюдения, когда люди внушают себе, что у них рак, и начинают бесконечный поиск заболевания. При этом они досаждают врачам и близким, проходя всё новые и новые обследования, настаивая в кабинете хирурга на выполнении тех или иных операций по удалению несуществующих опухолей", — отметил доктор Иванов.

Медик обратил внимание, что у ряда пациентов при некоторых видах рака (молочной или поджелудочной железы) может развиваться депрессия. Нередко она проявляется как реакция на поставленный диагноз. Также при ряде видов нейроэндокринных опухолей могут наблюдаться некоторые формы психических расстройств, схожие с климактерическими из-за гормональных нарушений, случающихся после старта лечения.