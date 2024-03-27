МИД выявил в соцсетях фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

На просторах международной паутины начало распространятся фейковое видео с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на котором он якобы обсуждает "грязную политику", а также делает ряд нелицеприятных высказываний в отношении действующего президента Соединённых Штатов и Украины. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в телеграм-канале видеоопровержение этого фейка.

МИД опроверг фейковое видео с Лавровым, где он якобы говорит про грязную политику. Видео © Telegram / МИД России

Дипломаты сообщили, что на видеоряд с помощью новых технологий были наложены фейковые заявления российского министра, а также опубликовали оригинальную запись разговора с Лавровым. На ней можно увидеть, что в качестве основы для фейка было использовано интервью главы МИД РФ из документальной картины, посвящённой 25-летию агрессии Североатлантического альянса против Югославии. Этот фильм был обнародован 24 марта текущего года на цифровых ресурсах ведомства.