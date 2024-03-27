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26 марта, 23:02

МИД выявил в соцсетях фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

МИД: В соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

На просторах международной паутины начало распространятся фейковое видео с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на котором он якобы обсуждает "грязную политику", а также делает ряд нелицеприятных высказываний в отношении действующего президента Соединённых Штатов и Украины. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в телеграм-канале видеоопровержение этого фейка.

МИД опроверг фейковое видео с Лавровым, где он якобы говорит про грязную политику. Видео © Telegram / МИД России

Дипломаты сообщили, что на видеоряд с помощью новых технологий были наложены фейковые заявления российского министра, а также опубликовали оригинальную запись разговора с Лавровым. На ней можно увидеть, что в качестве основы для фейка было использовано интервью главы МИД РФ из документальной картины, посвящённой 25-летию агрессии Североатлантического альянса против Югославии. Этот фильм был обнародован 24 марта текущего года на цифровых ресурсах ведомства.

Украинский ЦИПсО придумал страшилку о ДРГ на машине Красного Креста под Белгородом
Украинский ЦИПсО придумал страшилку о ДРГ на машине Красного Креста под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что без фейков не обошлись и прошедшие выборы президента России. Украинские порталы распространяли плохо сделанное видео о якобы взрыве на избирательном участке. Утверждается, что оно снято якобы в Белгороде. Впоследствии выяснилось, что это оказалось вбросом украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций).

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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