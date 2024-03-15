Украинские ресурсы распространяют коряво сделанное видео о якобы взрыве на избирательном участке. Утверждается, что оно снято якобы в Белгороде. Эта информация оказалась вбросом украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций).

Украинский ЦИПсО снял фейк о взрыве на избирательном участке в Белгороде. Видео © Telegram / "Война с фейками"

Однако, как указывает телеграм-канал "Война с фейками", авторы этого "шедевра", видимо, забыли школьный курс физики, а именно — об ударной волне, которая после такого хлопка обязательно должна была качнуть занавески сооружённых украинскими умельцами кабинок.

Явно постановочное видео с "участка" тиражируется с другим, но уже, вероятно, реальным роликом со звуком взрыва в Белгороде. Учитывая продолжающиеся последние дни обстрелы города, снять его несложно, подчёркивает проект. На избирательных участках Белгорода в настоящее время ситуация спокойная.