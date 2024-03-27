В Польше раскрыли подробности смерти бригадного генерала Марчака

В польской армии сообщили о смерти одного из высокопоставленных военнослужащих. Как передаёт оперативное командование Вооружённых сил этой восточноевропейской страны в социальной сети Х, речь идёт о бригадном генерале Адаме Марчаке.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея" в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года", — сказано в сообщении.

Помимо этого, также были раскрыты некоторые подробности, связанные со смертью генерала. По данным польского оборонного ведомства, она произошла по естественным причинам в неслужебное время.

Польские средства массовой информации также сообщают, что Адам Марчак окончил Офицерскую школу механизированных войск и Педагогический колледж в Кракове. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде, а также принимал участие в операциях на территориях Боснии и Афганистана.