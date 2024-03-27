Полк "Ярсов" иркутского соединения выведен на боевое патрулирование

Ракетный полк ПГРК "Ярс" Иркутского ракетного соединения в рамках командно-штабных учений был выведен на маршруты боевого патрулирования. Как передаёт Минобороны РФ на своём официальном интернет-портале, ракетные комплексы покинули специальные сооружения и приступили к совершению марша.

Сообщается, что "Ярсы" будут нести боевое дежурство на полевых позициях, которые во время манёвров будут периодически менять. Также экипажи боевых машин проведут рассредоточение на местности, преодолевая условно заражённые участки, освоят новые районы боевого патрулирования и отработают более 20 задач и вводных. Всего в учениях принимает участие около 300 ракетных комплексов.